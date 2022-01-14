"На самом деле, у Дениса был ложноположительный тест, поэтому он отрицательный. Симптомов нет, чувствует себя нормально", - цитирует агента Sport24.
Ранее сообщалось, что кроме россиянина, коронавирусом заразились еще четыре игрока "Валенсии" - вратарь Яспер Силлиссен, полузащитники Элдер Кошта и Даниэль Васс, а также форвард Макси Гомес. Все они пропустят матч 1/8 финала Кубка Испании против клуба "Балаерас". Эта игра пройдет 16 января.
Полузащитник Денис Черышев в текущем сезоне провел за "Валенсию" 13 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
Агент Черышева: у Дениса ложноположительный тест. Симптомов нет
Хуан Лопес, агент российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал новость о том, что игрок заразился коронавирусом.
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