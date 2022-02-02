Дани Алвеса не включили в заявку "Барселоны" на Лигу Европы

"Барселона" опубликовала заявочный список на плей-офф Лиги Европы.

Фото: ФК "Барселона"

? The registered ?????? for the @EuropaLeague ? — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

В список не включили Дани Алвеса, который недавно вернулся в "Барселону". По правилам УЕФА клубы могут заявлять не более 3-х новых футболистов на плей-офф еврокубков. Каталонцы дозаявили Феррана Торреса, Адаму Траоре и Пьер-Эмерика Обамеянга.О возвращении бразильца в стан каталонцев стало известно в ноябре. Сообщалось, что у него будет самая маленькая зарплата из числа игроков основного состава. В этом году защитнику исполняется 39 лет.Дани Алвес покинул "Барселону" в 2016-м году, перебравшись в "Ювентус" на правах свободного агента. После этого бразилец выступал за "ПСЖ" и "Сан-Паулу" до сентября 2021, когда снова оказался свободным агентом.В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами