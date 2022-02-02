Дани Алвеса не включили в заявку "Барселоны" на Лигу Европы

О возвращении бразильца в стан каталонцев стало известно в ноябре. Сообщалось, что у него будет самая маленькая зарплата из числа игроков основного состава. В этом году защитнику исполняется 39 лет.
Дани Алвес покинул "Барселону" в 2016-м году, перебравшись в "Ювентус" на правах свободного агента. После этого бразилец выступал за "ПСЖ" и "Сан-Паулу" до сентября 2021, когда снова оказался свободным агентом.
В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами
? The registered ?????? for the @EuropaLeague ?— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022