"Кварацхелия уже стоит 100 млн евро. Если говорить о продаже Кварацхелии, то он в любом чемпионате может играть. Слышал, что им интересовался Анчелотти, поэтому переход в "Реал" возможен, но считаю, что ему пока нужно поиграть в "Наполи", — цитирует Салуквадзе Metaratings.
Напомним, Кварацхелия подписал контракт с "Наполи" минувшим летом. 21-летний хавбек успел сыграть 12 матчей итальянской Серии А, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами.
«Наполи» по итогам 14-ти туров национального первенства занимает первое место в турнирной таблице с 38-ю очками в активе.
Салуквадзе: Хвича уже стоит 100 млн евро. Переход в "Реал" возможен - слышал об интересе Анчелотти
Экс-футболист "Рубина" Лаша Салуквадзе поделился мнением об информации относительно интереса к полузащитнику "Наполи" Хвиче Кварацхелии со стороны мадридского "Реала".
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