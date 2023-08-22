"Ребята все дружелюбные, очень рад здесь быть. На тренировке мне помогал Микель Оярсабаль", — сказал Захарян.
20-летний Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" из "Динамо", подписав контракт на шесть лет. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие за московскую команду в пяти матчах, забив два гола и отдав результативную передачу.
Источник: Okko Sport.
Захарян: в "Реале Сосьедад" все ребята дружелюбные, на тренировке мне помогал Оярсабаль
Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян рассказал, что нападающий команды Микель Оярсабаль помогал ему на тренировке.
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