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Захарян: в "Реале Сосьедад" все ребята дружелюбные, на тренировке мне помогал Оярсабаль

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Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян рассказал, что нападающий команды Микель Оярсабаль помогал ему на тренировке.
Фото: Getty Images
"Ребята все дружелюбные, очень рад здесь быть. На тренировке мне помогал Микель Оярсабаль", — сказал Захарян.

20-летний Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" из "Динамо", подписав контракт на шесть лет. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие за московскую команду в пяти матчах, забив два гола и отдав результативную передачу.

Источник: Okko Sport.


Оярсабаль Захарян Реал Сосьедад
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