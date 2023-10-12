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В "Реале Сосьедад" прокомментировали ситуацию с Захаряном

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Пресс-служба испанского "Реала Сосьедад" дала оценку тренировочному процессу российкого полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
- Он хорошо работает с товарищами по команде, у него вообще нет никаких проблем, - передает слова представителя пресс-службе "Реала Сосьедад" "Чемпионат".

20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян в августе 2023 года перешел из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад". Футболист сыграл за басков в трех матчах чемпионата Испании с суммарным игровым временем 60 минут и не отметился результативными действиями. Несколько игр Захарян пропустил из-за болезни.


Ла Лига Реал Сосьедад Захарян
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