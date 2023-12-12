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Рианчо - о Захаряне в Испании: даже у Месси были проблемы с адаптацией

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Испанский тренер Рауль Рианчо, ранее работавший в "Спартаке", подвел итоги первых месяцев Арсена Захаряна в испанском "Реале Сосьедад".
Фото : пресс-служба "Реал Сосьедад"
"В Ла Лиге очень много хороших футболистов, ему надо адаптироваться к чемпионату. Даже Месси в своё время имел проблемы с адаптацией. Сложно приехать сюда и сразу завоевать сердца болельщиков, здесь очень много выдающихся футболистов. Поэтому он пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нём", — цитирует Рианчо источник.

Арсен Захарян принял участие в 15-ти матчах "Реала Сосьедад" в текущем сезоне, где он является игроком обоймы. Первое результативное действие российский футболист записал на свой счет только в минувшие выходные, отметившись голевой передачей в матче чемпионата против "Вильярреала". Сегодня "Реал Сосьедад" будет играть против миланского "Интера" в заключительном туре Лиги Чемпионов.

Источник: Metaratings.ru

Захарян Реал Сосьедад
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