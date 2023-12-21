- У Арсена небольшая боль в правой седалищной кости, поэтому он не готов сыграть сегодня. Он должен быть готов к следующему матчу, - передаёт слова представителя пресс-службы "Реала Сосьедад" "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 20-летний российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян пропустит выездной матч 18 тура испанской Ла Лиги с "Кадисом", который пройдёт 21 декабря, по состоянию здоровья. 20 декабря футболист не принял участие в утренней тренировке из-за усугубившегося дискомфорта. Следующий матч баски проведут на своём поле против "Алавеса" 2 января 2024 года.
Захарян перешел в "Реал Сосьедад" в августе 2023 года из московского "Динамо". В 17 матчах за клуб из Сан-Себастьяна во всех турнирах Арсен отметился одной голевой передачей.
В "Реале Сосьедад" назвали сроки возвращения в строй Захаряна
В пресс-службе испанского "Реала Сосьедад" поделились информацией о сроках восстановления российского полузащитника Арсена Захаряна.
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