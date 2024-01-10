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Гершкович - о Захаряне: что-то помешало ему прогрессировать

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Экс-тренер "Динамо" Михаил Гершкович высказался о выступлении Арсена Захаряна в "Сосьедаде".
Фото: Getty Images
"Мы давали ему напутствие, но у него не все получилось, что-то ему помешало прогрессировать. В любом случае, причину всегда нужно искать в себе", - цитирует Гершковича источник.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел в составе "Реала Сосьедад" 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу. Летом прошлого года баскский клуб заплатил за трансфер полузащитника "Динамо" 13 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Ла Лига Реал Сосьедад Захарян
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