"Мы давали ему напутствие, но у него не все получилось, что-то ему помешало прогрессировать. В любом случае, причину всегда нужно искать в себе", - цитирует Гершковича источник.
В текущем сезоне Арсен Захарян провел в составе "Реала Сосьедад" 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу. Летом прошлого года баскский клуб заплатил за трансфер полузащитника "Динамо" 13 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Гершкович - о Захаряне: что-то помешало ему прогрессировать
Экс-тренер "Динамо" Михаил Гершкович высказался о выступлении Арсена Захаряна в "Сосьедаде".
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