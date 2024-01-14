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Булыкин - об эль-класико: "Реал" настолько фартовый, что добьется нужного результата

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на финал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной".
Фото: Getty Images
"Реал" настолько фартовый, что добьётся нужного результата несмотря ни на что Кого я могу выделить? Понятное дело, там Беллингем блистает. В летнюю или зимнюю кампанию ещё придут ребята. Даже без потенциальных новичков "Реал" всегда остаётся "Реалом" и топ-клубом с такими удивительными результатами, которые заставляют уважать этот клуб", - сказал Булыкин.

Сегодня мадридский "Реал" и "Барселона" встретятся в финале Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии. На стадии 1/2 финала "Барселона" одолела "Осасуну" со счетом 2:0, а "сливочные" переиграли в дерби "Атлетико" со счетом 5:3 в овертайме.

"Реал" является 12-кратныи обладателем Суперкубка Испании. В последний раз "королевский клуб" выигрывал этот трофей в сезоне 2021/22. В активе "Барселоны" 14 побед в турнире. "Барселона" также является действующим обладателем трофея.

Источник: "Евро-Футбол"

Суперкубок Испании Реал Барселона Булыкин
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