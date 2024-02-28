"На Арсена нет никакого давления в клубе. И нечего этого ждать. Он же не нападающий, чтобы голы и ассисты раздавать. Человек играет на позиции левого вингера. Так что и нечего о давлении говорить. Нет никакого давления или непонимания. Если бы им были недовольны, то в старте он не появлялся бы", - цитирует Голубина Sport24.
Ночью 28-го февраля "Реал Сосьедад" уступил "Мальорке" в полуфинале Кубка Испании и вылетел из борьбы за трофей. В текущем сезоне Арсен Захарян провел за испанский клуб 29 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. "Реал Сосьедад" уступил "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2. После 26-ти сыгранных туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от "зоны Лиги чемпионов" на 12 очков.
Представитель Захаряна: нет никакого давления или непонимания, если бы им были недовольны, то в старте он не появлялся бы
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался об игре россиянина в Испании.
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