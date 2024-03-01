"Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте. Он будет очень рад, хотел этого. Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе "Динамо". Конечно, он будет готов. "Реал Сосьедад" тоже без проблем его отпустит", - цитирует Голубина "Чемпионат".
Арсен Захарян попал в расширенный состав сборной России на мартовские сборы - национальная команда сыграет с Парагваем и Сербией на стадионе московского "Динамо". Российский полузащитник перешел в испанский клуб из состава "бело-голубых" летом 2023 года за 13 миллионов евро, Захарян провел за московский клуб 89 матчей и отметился 19-ю забитыми мячами и 25-ю результативными передачами. В текущем сезоне на счету Арсена 29 выходов на поле в составе "Реал Сосьедад" и одна голевая передача.
Представитель Захаряна: Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте, он будет очень рад, хотел этого
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, прокомментировал вызов своего клиента в сборную России.
Фото: РФС