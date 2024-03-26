"Сегодня утром Арсен уже тренировался вместе с командой", - цитирует пресс-службу испанского клуба "Матч ТВ".
Арсен Захарян принял участие в матче сборной России с Сербией (4:0) - полузащитник отличился голевой передачей. В текущем сезоне российский полузащитник провел за "Реал Сосьедад" 31 матч и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. После 29-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании и имеет в своем активе 46 очков.
В "Реал Сосьедад" сообщили, что Захарян вернулся к тренировкам с командой после возвращения из сборной России
В пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили, что полузащитник Арсен Захарян вернулся к тренировкам с командой.
Фото: Global Look Press