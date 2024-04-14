Хави – о победе над “Кадисом”: горжусь, когда вижу такое состояние своей команды

Главный тренер “Барселоны” Хави прокомментировал победу над “Кадисом” в 31-м туре испанской Примеры.

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– Я хочу насладиться этими тремя очками, они необходимы для борьбы за чемпионство. Я горжусь, когда вижу такое состояние своей команды.



Напомним, 13 апреля “Барселона” в гостях сыграла против “Кадиса” в рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Каталонская команда одержала победу со счетом 1:0. Подопечные Хави благодаря этому результату набрали 70 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице.



Источник: MD