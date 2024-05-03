"Пока нельзя говорить, что Захарян - звезда российского футбола. В настоящий момент лучший - Головин, а Захарян - будущая звезда российского футбола и Ла Лиги. Думаю, следующий сезон он проведет намного результативнее, чем этот", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник провел за испанский клуб 35 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 15 миллионов евро. После 33-х сыгранных туров "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата и имеет в своем активе 51 очко. Клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала французскому "ПСЖ".
Рианчо: Захарян - будущая звезда российского футбола и Ла Лиги
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о полузащитнике "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: Global Look Press