Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
20:00
МонпельеНе начат
Ланс
22:00
ЛорьянНе начат

Рианчо: Захарян - будущая звезда российского футбола и Ла Лиги

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о полузащитнике "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: Global Look Press
"Пока нельзя говорить, что Захарян - звезда российского футбола. В настоящий момент лучший - Головин, а Захарян - будущая звезда российского футбола и Ла Лиги. Думаю, следующий сезон он проведет намного результативнее, чем этот", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник провел за испанский клуб 35 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 15 миллионов евро. После 33-х сыгранных туров "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата и имеет в своем активе 51 очко. Клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала французскому "ПСЖ".

Рауль Рианчо Реал Сосьедад Арсен Захарян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится