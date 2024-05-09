"Захарян перешёл в очень хорошую и играющую команду, там было сложно завоевать место в составе сразу. Для этого ему надо было терпеть, доказывать. Сейчас Арсен периодически выходит, уже забил и отдал голевую. Но нельзя говорить о нём как об игроке основного состава. Ротации - да. Очень сложно оценивать уровень наших молодых игроков", - заявил Кирьяков.
Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе прошлого года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В первом своем сезоне в составе нового клуба Арсен Захарян вышел на поле в 36-ти встречах, в том числе в 5-ти матчах Лиги Чемпионов.
Всего на счету атакующего полузащитника 1 гол и 2 результативные передачи в сезоне. "Реал Сосьедад" после 34-х туров испанской Ла Лиги имеет в своем активе 54 очка. Команда располагается на 6-й строчке в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Кирьяков - о трансфере Захаряна в "Сосьедад": он перешёл в очень хорошую и играющую команду
Российский тренер Сергей Кирьяков оценил первый сезон полузащитника сборной России Арсена Захаряна в Испании.
Фото: Getty Images