"Не переживайте насчет травмы Захаряна, он восстанавливается. К сезону Арсен будет готов. Такое бывает, и травмы, в том числе - идет подготовительный период и подготовка к сезону", - цитирует агента Sport24.
Арсен Захарян пополнил состав "Реала Сосьедад" летом 2023 года. Он принял участие в 40 матчах за испанскую команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми ассистами.
Новый сезон Ла Лиги для Сан-Себастьянцев стартует домашним поединком против "Райо Вальекано", который состоится 18 августа.
Агент - о травме Захаряна: к сезону он будет готов
Агент российского полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин поделился информацией о состоянии игрока.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"