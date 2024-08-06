"Захаряну важно восстановиться на 100% после перенесенной операции. Не нужно рваться на поле раньше, чем это возможно. Захарян — молодой игрок и у него обязательно появится возможность проявить себя после возвращения в состав. Травма не испортит карьеру Захаряна в Испании. Через это проходят все футболисты — от повреждений никто не застрахован", цитирует Рианчо "РБ Спорт".
На официальном сайте "Реала Сосьедад" было опубликовано сообщение, что 21-летний полузащитник сборной России 17 июля получил повреждение правой лодыжки. В связи с этим футболист был прооперирован. Срок его восстановления, по прогнозам медиков, составит два-три месяца.
"Реал Сосьедад" купил Арсена Захаряна у московского "Динамо" в августе 2023 года за 13 млн евро. За это время россиянин в составе испанского клуба провёл 40 матчей (в среднем, 46,6 мин. за матч), забил один гол и отдал две голевые передачи.
Экс-тренер "Спартака" Рианчо предположил, как травма скажется на карьере Захаряна в Испании
Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо предположил, как травма скажется на карьере российского полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в Испании.
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