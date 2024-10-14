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В "Реале Сосьедад" рассказали, когда Захарян вернется к работе с общей группой

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В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о восстановлении российского полузащитника Арсена Захаряна после травмы.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Арсен вернется к работе с общей группой завтра или послезавтра. Чтобы он снова был готов к матчам, нам придется подождать еще несколько дней", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".

Напомним, в первых числах августа 21-летний полузащитник сборной России Арсен Захарян перенес операцию на лодыжке и пропустил начало нового сезона чемпионата Испании.

В отсутствие российского хавбека "Реал Сосьедад" провел в Ла Лиге 9 туров, в которых набрал девять очков. Сан-Себастьянцы занимают 15 место в турнирной таблице. После международной паузы команда Захаряна сыграет в гостях против "Жироны" в субботу, 19 октября.

Реал Сосьедад Арсен Захарян Ла Лига
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