"Захарян завтра начнёт работать с командой. Но он проведёт только часть тренировки. Никаких шансов, что он выйдет на поле в следующем матче", - цитирует Мундуате Sport24.
Напомним, что Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки испанского "Реал Сосьедад" и позже был прооперирован. В текущем сезоне россиянин не сыграл ни одного матча.
Полузащитник перешел в испанский клуб из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро. Всего Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
В "Реал Сосьедад" заявили, что Захарян завтра вернется к тренировкам в общей группе
Пресс-атташе "Реал Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"