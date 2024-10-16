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В "Реал Сосьедад" заявили, что Захарян завтра вернется к тренировкам в общей группе

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Пресс-атташе "Реал Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Захарян завтра начнёт работать с командой. Но он проведёт только часть тренировки. Никаких шансов, что он выйдет на поле в следующем матче", - цитирует Мундуате Sport24.

Напомним, что Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки испанского "Реал Сосьедад" и позже был прооперирован. В текущем сезоне россиянин не сыграл ни одного матча.

Полузащитник перешел в испанский клуб из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро. Всего Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.

Реал Сосьедад Арсен Захарян
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