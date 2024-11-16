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В "Реале Сосьедад" заявили, что Захарян может сыграть в Кубке Испании на следующей неделе

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В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Захарян тренируется со всеми и чувствует себя хорошо. Вероятно, он первый раз выйдет на поле в кубковом матче", - цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ".

Напомним, что Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки испанского "Реала Сосьедад" и в текущем сезоне ни разу не выходил на футбольное поле.

В прошлом сезоне российский полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.

Реал Сосьедад
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