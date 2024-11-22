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В "Реале Сосьедад" прокомментировали отсутствие Захаряна в заявке на матч Кубка Испании

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В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали, что российский хавбек Арсен Захарян испытывает мышечный дискомфорт.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Игрок испытывает мышечный дискомфорт. Мы узнаем, когда он снова сыграет с командой", - приводит слова пресс-службы "РИА Новости".

Напомним, полузащитник сборной России не был включен в заявку "Реала Сосьедад" на перенесенный матч Кубка Испании с "Хове Эспаньол". Встреча состоялась вчера, 21 ноября. Команда Захаряна в гостях разгромила клуб "Хове Эспаньол" со счетом 5:0.

В середине октября 21-летний атакующий хавбек начал заниматься в общей группе команды после того, как получил травму и перенес операцию минувшим летом. В конце месяца игрок снова приступил к индивидуальным тренировкам.

Реал Сосьедад
Атлетик
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