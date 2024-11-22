"Игрок испытывает мышечный дискомфорт. Мы узнаем, когда он снова сыграет с командой", - приводит слова пресс-службы "РИА Новости".
Напомним, полузащитник сборной России не был включен в заявку "Реала Сосьедад" на перенесенный матч Кубка Испании с "Хове Эспаньол". Встреча состоялась вчера, 21 ноября. Команда Захаряна в гостях разгромила клуб "Хове Эспаньол" со счетом 5:0.
В середине октября 21-летний атакующий хавбек начал заниматься в общей группе команды после того, как получил травму и перенес операцию минувшим летом. В конце месяца игрок снова приступил к индивидуальным тренировкам.
В "Реале Сосьедад" прокомментировали отсутствие Захаряна в заявке на матч Кубка Испании
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали, что российский хавбек Арсен Захарян испытывает мышечный дискомфорт.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"