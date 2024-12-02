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Тюкавин: у Захаряна по контракту еще 80 лет в "Реал Сосьедаде". Надеюсь, заиграет

Нападающий Константин Тюкавин прокомментировал игру за "Реал Сосьедад" экс-одноклубника полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Адаптируется ли он к Ла Лиге? Конечно, адаптируется. Он по контракту еще 80 лет в "Сосьедаде", так что все нормально будет. Надеюсь, заиграет", - цитирует Тюкавина "Комсомольская правда".

Атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян перебрался в Испанию и подписал контракт с "Реалом Сосьедад" летом прошлого года. На счету 22-летнего воспитанника Академии московского "Динамо" один гол и две голевые передачи в 40 матчах за испанский клуб. Напомним, в этом сезоне хавбек пока не принимал участия из-за различных травм.

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