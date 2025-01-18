"Конечно, по таланту Захарян соответствует уровню чемпионата Испании. Но есть другой момент — физические данные. Сейчас его кондиции не позволяют ему играть на этом уровне, отсюда и травмы. Все зависит от него — если будет тренироваться как нужно, прогрессировать и добавлять с каждым днем, то будет играть", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне российский полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
Контракт российского полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость 21-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.
Летом 2024 года полузащитник получил травму во время предсезонной подготовки - в текущем сезоне Захарян ни разу не вышел на поле и продолжает восстановление от повреждения. После 19-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 28-ю набранными очками.
Колосков: по таланту Захарян соответствует уровню чемпионата Испании, по физическим данным - нет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"