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В "Реале Сосьедад" рассказали о реакции команды на гол Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Хон Андер Мундуате рассказал, как команда отреагировала на первый забитый мяч Арсена Захаряна в сезоне.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Товарищи по команде и тренер были очень рады за Арсена после всего, что он пережил", - приводит слова Мундуате Metaratings.

Российский атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги против "Леганеса" (3:0). Хавбек отправил мяч в сетку ворот ударом из-за пределов штрафной площади.

Всего в этом сезоне Захарян из-за травм принял участие в 4 матчах и отметился в них одним забитым голом и одной результативной передачей.

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