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В "Реале Сосьедад" высказались о травме Арсена Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Арсен выбыл ненадолго. Примерно на пару игр или около того", - цитирует Мундуате Sport24.

Ранее пресс-служба испанского "Реала Сосьедад" сообщила, что Арсен Захарян получил повреждение в матче 25-го тура Ла Лиги с "Леганесом" (3:0). В текущем сезоне полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 4 матча и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года. В 26-м туре чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет на выезде с каталонской "Барселоной".

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