Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
19:00
ЛокомотивНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
22:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
22:45
РеймсНе начат

Кубок Англии

Новости
Астон Вилла
23:00
КардиффНе начат

В "Реале Сосьедад" рассказали, когда Захарян сможет тренироваться с командой

Пресс-служба "Реала Сосьедад" предоставила информацию о состоянии здоровья российского хавбека Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press
"Завтра мы узнаем, сможет ли Арсен тренироваться с командой. Сегодня у него выходной", приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".

Напомним, в матче 25-го тура чемпионата Испании, который состоялся 23 февраля, "Реал Сосьедад" одержал уверенную победу над "Леганесом" со счетом 3:0. В этой игре Захарян вышел на поле с первых минут и уже на 12-й минуте открыл счет. Однако в этой же встрече футболист получил травму правой прямой мышцы бедра и был заменен в перерыве.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится