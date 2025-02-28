"Завтра мы узнаем, сможет ли Арсен тренироваться с командой. Сегодня у него выходной", приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".
Напомним, в матче 25-го тура чемпионата Испании, который состоялся 23 февраля, "Реал Сосьедад" одержал уверенную победу над "Леганесом" со счетом 3:0. В этой игре Захарян вышел на поле с первых минут и уже на 12-й минуте открыл счет. Однако в этой же встрече футболист получил травму правой прямой мышцы бедра и был заменен в перерыве.
В "Реале Сосьедад" рассказали, когда Захарян сможет тренироваться с командой
Пресс-служба "Реала Сосьедад" предоставила информацию о состоянии здоровья российского хавбека Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press