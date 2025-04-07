"Захарян продолжает тренироваться в зале отдельно от остальных. Травма серьезная и Арсен усердно восстанавливается от нее. Речи о тренировках на поле не идет, пока работа исключительно в зале", - цитирует представителя клуба Sport24.
В марте стало известно о том, что 21-летний российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян пропустит до нескольких недель из-за рецидива травмы четырехглавой мышцы бедра. Ранее брат футболиста заявил, что хавбек сможет восстановиться ближе к 20-м числам апреля.
В текущем сезоне Захарян из-за травм принял участие всего в 4-х матчах за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
"Травма серьезная, речи о тренировках на поле не идет". В "Реале Сосьедад" рассказали о восстановлении Захаряна
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате высказался о восстановлении российского хавбека Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"