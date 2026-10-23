Стало известно о решении "Реала" по будущему Гюлера

Мадридский "Реал" договорился о долгосрочном сотрудничестве с турецким полузащитником Ардой Гюлером.

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Стороны оформили новое соглашение, которое будет действовать в течение пяти лет. По информации журналиста Фабрицио Романо, решение о продлении контракта было принято ещё в сентябре. Теперь все необходимые документы подписаны, а договорённость окончательно закреплена.



Гюлер защищает цвета мадридцев с 2023 года. В нынешнем сезоне турок провёл 11 встреч во всех соревнованиях, записав на свой счёт три забитых мяча и пять голевых передач.