"ПСЖ" нацелился на звезду "Атлетика" после травмы Кварацхелии

Вингер "Атлетика" Нико Уильямс попал в число возможных трансферных целей "ПСЖ" на январь.

Фото: Getty Images

Парижский клуб вынужден искать усиление атаки после серьёзной травмы Хвичи Кварацхелии, который получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.



Как сообщает Sport.es, французский гранд рассматривает испанца в качестве одного из основных кандидатов на переход.



В нынешнем чемпионате Испании футболист провёл семь встреч и отметился одним забитым мячом. Рыночную стоимость игрока Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро.

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