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"ПСЖ" нацелился на звезду "Атлетика" после травмы Кварацхелии

Вингер "Атлетика" Нико Уильямс попал в число возможных трансферных целей "ПСЖ" на январь.
Фото: Getty Images
Парижский клуб вынужден искать усиление атаки после серьёзной травмы Хвичи Кварацхелии, который получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Как сообщает Sport.es, французский гранд рассматривает испанца в качестве одного из основных кандидатов на переход.

В нынешнем чемпионате Испании футболист провёл семь встреч и отметился одним забитым мячом. Рыночную стоимость игрока Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро.

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