Парижский клуб вынужден искать усиление атаки после серьёзной травмы Хвичи Кварацхелии, который получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Как сообщает Sport.es, французский гранд рассматривает испанца в качестве одного из основных кандидатов на переход.
В нынешнем чемпионате Испании футболист провёл семь встреч и отметился одним забитым мячом. Рыночную стоимость игрока Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро.
"ПСЖ" нацелился на звезду "Атлетика" после травмы Кварацхелии
Вингер "Атлетика" Нико Уильямс попал в число возможных трансферных целей "ПСЖ" на январь.
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