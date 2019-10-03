Иван Обляков: какая разница, что "Эспаньол" сейчас на 18-м месте?

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- Отрицательные. Проиграли при своих болельщиках. Спасибо им, поддержка была хорошая. К сожалению, не порадовали их.- Первый тайм был под контролем, но опасных моментов не было ни у них, ни у нас. Будем работать.- Не знаю. В последние 5 минут шли вперед, создавать моменты, но не получилось.- Отрицательное. Но надо готовиться к "Ростову".- У докторов надо спрашивать.- Так получается. Сегодня пропустили необязательный гол.- У "Эспаньола" какая команда в прошлом году была? Место какое заняла?- Какая разница? Испанская команды, они все хорошо работают с мячом.