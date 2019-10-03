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Иван Обляков: какая разница, что "Эспаньол" сейчас на 18-м месте?

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от "Эспаньола" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Р-Спорт - РИА Новости
- Какие ощущение после матча?

- Отрицательные. Проиграли при своих болельщиках. Спасибо им, поддержка была хорошая. К сожалению, не порадовали их.

- Почему получились такие разные таймы?

- Первый тайм был под контролем, но опасных моментов не было ни у них, ни у нас. Будем работать.

- Что не получилось во втором тайме?

- Не знаю. В последние 5 минут шли вперед, создавать моменты, но не получилось.

- Какое настроение в раздевалке?

- Отрицательное. Но надо готовиться к "Ростову".

- Дивеев как себя чувствует?

- У докторов надо спрашивать.

- Почему ЦСКА раз за разом плохо проводит вторые таймы?

- Так получается. Сегодня пропустили необязательный гол.

- Почему в РПЛ на первом месте, а в Лиге Европы на последнем, пропустив 7 голов от "Лудагорца" и "Эспаньола"?

- У "Эспаньола" какая команда в прошлом году была? Место какое заняла?

- А сейчас?

- Какая разница? Испанская команды, они все хорошо работают с мячом.



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Теги: Обляков ЦСКА Эспаньол
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