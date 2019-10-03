- Какие ощущение после матча?
- Отрицательные. Проиграли при своих болельщиках. Спасибо им, поддержка была хорошая. К сожалению, не порадовали их.
- Почему получились такие разные таймы?
- Первый тайм был под контролем, но опасных моментов не было ни у них, ни у нас. Будем работать.
- Что не получилось во втором тайме?
- Не знаю. В последние 5 минут шли вперед, создавать моменты, но не получилось.
- Какое настроение в раздевалке?
- Отрицательное. Но надо готовиться к "Ростову".
- Дивеев как себя чувствует?
- У докторов надо спрашивать.
- Почему ЦСКА раз за разом плохо проводит вторые таймы?
- Так получается. Сегодня пропустили необязательный гол.
- Почему в РПЛ на первом месте, а в Лиге Европы на последнем, пропустив 7 голов от "Лудагорца" и "Эспаньола"?
- У "Эспаньола" какая команда в прошлом году была? Место какое заняла?
- А сейчас?
- Какая разница? Испанская команды, они все хорошо работают с мячом.
Иван Обляков: какая разница, что "Эспаньол" сейчас на 18-м месте?
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от "Эспаньола" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Р-Спорт - РИА Новости
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