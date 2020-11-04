У соперника ЦСКА по группе Лиги Европы "Вольфсберга" 8 новых положительных тестов на коронавирус

Keine guten Neuigkeiten vor dem Ausw?rtsspiel in Zagreb...https://t.co/w7heVKYwxs— Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) November 4, 2020
В "Вольфсберге" 8 новых положительных тестов на COVID-19, сообщает официальный сайт австрийского клуба. Все заболевшие помещены на домашний карантин.
"Вольфсберг" является соперником московского ЦСКА по группе Лиги Европы - в первом туре команды сыграли между собой в Австрии, матч закончился со счетом 1:1. Австрийцы лидируют в группе с 4 очками, "армейцы" набрали 2 очка, как и загребское "Динамо", у "Фейеноорда" из Роттердама 1 очко. 5 октября "Вольфсберг в рамках третьего тура ЛЕ должен сыграть в гостях с "Динамо".