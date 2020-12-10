После завершения матчей 6 тура Лиги Европы стали известны все клубы, которые могут стать соперником "Краснодара" в раунде 1/16 финала Лиги Европы.
В ходе жеребьевки "быки" будут "несеяными". В 1/16 финала ЛЕ им могут выпасть "Вильярреал", "МЮ", "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхэм", "Милан", "Наполи", "Рома", "Байер", "Хоффенхайм", ПСВ, "Аякс", "Брюгге", "Глазго Рейнджерс" и "Динамо" Загреб. В число "сеяных" клубов вошел также донецкий "Шахтер", но он не сможет стать соперником "быков", поскольку УЕФА продолжает разводить по разным турнирным путям команды из России и Украины.
Первый матч 1/16 финала ЛЕ "Краснодар" проведет на своем поле 18 февраля, ответный - 25 февраля в гостях. Жеребьевка этого раунда должна пройти 14 декабря.
Определились возможные соперники "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы
Стали известны все потенциальные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: УЕФА
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