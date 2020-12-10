Гол полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, забитый на 77-й минуте матча против загребского "Динамо" (1:3), стал первым мячом, пропущенным хорватским клубом в этом групповом турнире. Тем самым Бистрович не позволил состояться непобиваемому рекорду Лиги Европы: еще ни одна команда не заканчивала групповой раунд ЛЕ без пропущенных голов.
ЦСКА набрал 3 очка и занял последнее место в группе, "Динамо" З с 14 очками стало победителем квартета и вышло в 1/16 финала Лиги Европы.
Гол Бистровича не позволил загребскому "Динамо" установить непобиваемый рекорд Лиги Европы
"Динамо" Загреб могло впервые в истории закончить групповой турнир ЛЕ без пропущенных мячей, но пропустило от ЦСКА на 77-й минуте последнего матча.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!