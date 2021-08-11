"Моё мнение о сопернике после первой игры никак не изменилось. Они хорошо прессингуют и очень мобильные. Мы и перед первой игрой понимали, что они сильная и организованная команда, играющая в высоком уровне интенсивности.
Правило выездного гола было атавизмом. Я рад, что его отменили, оно несправедливо и меняло стратегию поединков. Что касается серии пенальти, футболисты часто отрабатывают их после тренировки, но смоделировать серию на тренировке очень сложно", — передаёт слова Слуцкого "Чемпионат".
Напомним, первая игра двухматчевого противостояния между "Ракувом" и "Рубином" завершилась нулевой ничьей. Ответная встреча состоится завтра в Казани. Матч пройдёт на домашнем стадионе "Рубина" "Ак Барс Арена" и начнётся в 19:00 по московскому времени.
На старте нового чемпионата России казанская команда провела три игры. В них "Рубин" набрал девять очков, одержав три победы. В первом туре казанцы оказались сильнее московского "Спартака". Единственный мяч в матче забил левый защитник "Рубина" Илья Самошников.
В следующей встрече чемпионата казанцы гостили в Туле, где добились уверенной победы над "Арсеналом" со счётом 3:0.
В третьем туре на домашней арене "Рубин", проигрывая по ходу матча, оказался сильнее "Ахмата" - 2:1.
Слуцкий: рад, что отменили несправедливое правило выездного гола. Оно было атавизмом
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением об ответной игре против "Ракува" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
Фото: ФК "Рубин"
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