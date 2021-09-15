Напомним, что вчера, 15 сентября, "Спартак" проиграл на своем поле "Легии" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы (0:1).
После матча Рианчо спросили, не кажется ли ему, что время Витории на посту главного тренера "Спартака" подходит к концу.
"Я бы подождал, так как терпение - это добродетель. В Испании говорят, что политиков нужно проверять после 120 дней пребывания в должности. Думаю, что это можно отнести и к тренерам.
Я чувствовал, как со стороны трибун болельщики оказывают огромное давление. Им, как правило, нужен только молниеносный результат. Я бы доверился тренеру, если тому позволяет атмосфера", - сказал Рианчо.
Отметим, что в российской Премьер-Лиге "Спартак" пребывает на девятом месте в турнирной таблице. В активе москвичей 10 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
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Рианчо - о возможной отставке Витории: я бы подождал, так как терпение - это добродетель
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о будущем Руя Витории на посту наставника "красно-белых".
Фото: РИА Новости