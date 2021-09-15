Президент "Легии" заявил, что "Спартак" был сложным соперником для польской команды. По его словам, в "Легии" очень счастливы, поскольку команде удалось одержать победу.
"С таким сложным соперником, как "Спартак", в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы. "Спартак" вел игру, создавал моменты, однако не мог реализовать их. Была ситуация, когда следовало назначить чистый пенальти, может быть, с красной карточкой игроку, что могло повлиять на игру, но мы выиграли и очень счастливы", - сказал Миодуски.
Отметим, что во втором туре групповой стадии Лиги Европы "Спартак" сыграет в гостях с "Наполи". Встреча пройдет 30 сентября. "Легия" в этот же день примет "Лестер".
Источник: ТАСС
Президент "Легии" прокомментировал победу над "Спартаком"
Президент "Легии" Дариуш Миодуски поделился эмоциями от победы над "Спартаком" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
Фото: Sport24