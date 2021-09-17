Напомним, что в матче с "Марселем" Тикнизян получил красную карточку на 58-й минуте.
Попов раскритиковал защитные навыки Тикнизяна. Также он заявил, что "Локомотив" мог бы выиграть, если бы не удаление Наира.
"Тикнизян просто не умеет играть в обороне. <...> Удаление было совсем не к месту. Вероятно, что "Локомотив" без него смог бы выиграть, а в итоге еле свел матч к ничьей. Они ведь выдерживали давление, но Тикнизяна хватило вот на 60 минут, дальше он "выключился". А ведь до этого "Локо" пытался гнуть свою линию, это могло привести к нужному результату", - сказал Попов.
Источник: Матч ТВ
Николич высказался о защитниках "Локомотива" после матча с "Марселем"
Алексей Попов: Тикнизян просто не умеет играть в обороне. "Локомотив" мог бы победить "Марсель", если бы не удаление
Экс-игрок "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов раскритиковал защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна после матча Лиги Европы с "Марселем" (1:1).
Фото: "Локомотив"