"Слежу ли я за матчами "Спартака"? Да, слежу, конечно. Как мне игра в Неаполе? Отлично. Прекрасная игра", - передает слова Кононова "РБ Спорт".
Напомним, что "Спартак" сенсационно обыграл "Наполи" в гостях со счетом 3:2 в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы. Следующий матч "красно-белые" проведут в рамках 10-го тура РПЛ в гостях с "Ахматом", игра состоится 3 октября. Олег Кононов после ухода из "Спартака" в течение полугода тренировал латвийский ФК "Рига". На данный момент российский специалист находится без работы.
Кононов рассказал о своих впечатлениях от матча "Наполи" - "Спартак"
Экс-главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов дал комментарий об игре своей бывшей команды.
Фото: Sportbox.ru