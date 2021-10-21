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Ловчев - о поражении "Спартака" от "Лестера": безобразнейшая игра всей обороны

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением об игре "красно-белых" в матче Лиги Европы с "Лестером".
Фото: РИА Новости
Напомним, что накануне "Спартак" проиграл "Лестеру" на своем поле в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (3:4).

Ловчев после матча раскритиковал игру защитников "Спартака". В частности, он отметил неудачные действия Николая Рассказова в поединке с "Лестером".

"Здесь безобразнейшая игра всей обороны. Тренер снимает с себя ответственность, говоря о том, как сыграл Рассказов. Он говорит, что футболист тренировался здорово, и почему вы думаете, что надо было ставить Кутепова. Рассказов в этой игре виноват, во многом виноват, потому что из-под него забивали голы. "Спартак" сыграл безобразно в обороне не только в этом матче, а практически во всех играх", - сказал Ловчев.

Отметим, что по итогам трех туров групповой стадии Лиги Европы "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице группы C (три очка). "Лестер" - на втором месте в таблице группы (четыре очка).

Источник: Матч ТВ


Теги: Ловчев Спартак
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