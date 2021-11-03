"Навряд ли стоит ждать каких-то чудес вновь. "Спартак" хромает в РПЛ, значит чуда не жди. Проиграть достойно – самый лучший вариант для красно-белых. При мне "Спартак" хорошо играл с англичанами, обыгрывали. Может завтра нынешние игроки вспомнят, как предшественники побеждали", - цитирует Василькова "РБ Спорт".
Матч "Лестер" - "Спартак" пройдет в четверг, 4 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск. Английский клуб занимает 3-е место в группе C, набрав в 3 матчах 4 очка. "Красно-белые" замыкают этот квартет, имея в активе 3 очка. Две недели назад в Москве "Лестер" обыграл "Спартак" со счетом 4:3. Также в этой группе есть польская "Легия" и итальянский "Наполи".
В последнем матче подопечные Витории сыграли вничью с "Ростовом" (1:1). "Спартак" занимает 9-е место в таблице, имея в активе 18 очков. "Лестер" уступил "Арсеналу" в АПЛ со счетом 0:2, команда Роджерса идет на 11-й строчке, набрав в 10 матчах 14 очков.
Васильков: лучший вариант для "Спартака" в матче с "Лестером" - достойно проиграть
Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы, в котором "красно-белые" в гостях сыграют против "Лестера".
Фото: РПЛ