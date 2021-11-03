"Момент не очень хороший. Несмотря на то, что время сейчас не самое лучшее, мы будем выкладываться по полной. У нас серьезный соперник.
Завтра у нас будет другая стратегия: нам нужно быть более собранными, обращать внимание на маленькие детали. Команда, которая забивает три "Лестеру", должна побеждать", - сказал Витория.
Матч "Лестер" - "Спартак" пройдет в четверг, 4 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск. Английский клуб занимает 3-е место в группе C, набрав в 3 матчах 4 очка. "Красно-белые" замыкают этот квартет, имея в активе 3 очка. Две недели назад в Москве "Лестер" обыграл "Спартак" со счетом 4:3. Также в этой группе есть польская "Легия" и итальянский "Наполи".
"Спартак" в минувшие выходные сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги.
Источник: Чемпионат
"Мы будем выкладываться по полной. У нас серьезный соперник". Витория - о матче с "Лестером"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".
Фото: Getty images