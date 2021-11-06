Колосков: есть повод для отмены результата матча "Галатасарай" - "Локомотив"

Эта игра завершилась со счетом 1:1. Стамбульский клуб потребовал присудить им победу или переиграть встречу. Заявление "Галатасарая" связано с тем, что швейцарский арбитр матча Сандро Шерер в концовке дважды показал желтую карточку полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.
"Есть повод для отмены результата матча. Такой случай уже был. И тоже с "Локомотивом", когда Пименова должны были удалить. Его не удалили, в результате игру переиграли (в 2001 году ответный матч с "Тиролем" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов – прим. Rusfootball.info).
Есть ли вина Живоглядова? Нет, конечно. В той игре Семин буквально через минуту убрал Пименова с поля, но комиссар все равно отметил, что две желтые карточки, а удаления не было. И результат матча отменили", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Напомним, в матче, который состоялся 4 ноября, счет в конце первого тайма открыл полузащитник стамбульцев Софьян Фегули. Отыгрался "Локомотив" на 73-й минуте благодаря голу гвинейского форварда Франсуа Камано. "Железнодорожники" набрали 2 очка и продолжают занимать последнее, 4-е место, в группе E. Турецкий клуб имеет в активе 8 очков и возглавляет этот квартет.
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