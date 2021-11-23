Витория поделился ожиданиями от матча с "Наполи"

Витория заявил, что "Спартак" готов к матчу с "Наполи", а также призвал подопечных проявить максимальную концентрацию в этой игре.
"В последней игре мы продемонстрировали не очень хороший результат, но мы готовы к матчу, хотим показать хороший ответ. <...> Что касается "Наполи", в первую очередь мы столкнемся с сильным соперником, игра будет очень сложной. В Лиге Европы участвуют сильные команды, нам нужна максимальная концентрация", - сказал Витория на пресс-конференции.
Отметим, что поединок "Спартак" - "Наполи" состоится завтра, 24 ноября. Стартовый свисток будет дан в 18.30 по московскому времени. Напомним, что во втором туре группового этапа Лиги Европы "Спартак" победил "Наполи" на выезде со счетом 3:2.
"Спартак" набрал четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы C. "Наполи" с семью очками лидирует в группе.
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Фото: "Российская газета"