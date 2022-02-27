Как сообщает источник, в понедельник УЕФА может объявить о дополнительных санкциях в отношении российского футбола. Речь идет об участии "Спартака" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Напомним, "Спартак" занял первое место в группе Лиги Европы, обойдя "Наполи", "Лестер" и польскую "Легию". После этого красно-белые сразу попали в 1/8 турнира, где по итогам жеребьевки должны сыграть с "РБ Лейпцигом". При этом ранее УЕФА уже запретил российским командам выступать на домашних стадионах в турнирах под эгидой организации.
Матчи между "Спартаком" и "РБ Лейпцигом" должны состояться 10 (гостевой) и 17 (домашний) марта.
Источник: meczyki.pl
В Польше сообщают, что "Спартак" могут исключить из Лиги Европы
"Спартак" может быть исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы.
Фото: РПЛ