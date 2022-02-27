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В Польше сообщают, что "Спартак" могут исключить из Лиги Европы

"Спартак" может быть исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, в понедельник УЕФА может объявить о дополнительных санкциях в отношении российского футбола. Речь идет об участии "Спартака" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Напомним, "Спартак" занял первое место в группе Лиги Европы, обойдя "Наполи", "Лестер" и польскую "Легию". После этого красно-белые сразу попали в 1/8 турнира, где по итогам жеребьевки должны сыграть с "РБ Лейпцигом". При этом ранее УЕФА уже запретил российским командам выступать на домашних стадионах в турнирах под эгидой организации.

Матчи между "Спартаком" и "РБ Лейпцигом" должны состояться 10 (гостевой) и 17 (домашний) марта.

Источник: meczyki.pl


Теги: Спартак РБ Лейпциг
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