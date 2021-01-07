"Так... Мне кажется, Джика [Георгий Джикия] мог бы стать моделью. Такой он бородато-брутальный. Потом... Федя Кудряшов, по-любому. Губастик", - сказал Дзюба.
Ранее нападающий поделился мнением о том, кто из его партнеров по сборной России мог бы сыграть в кино.
Напомним, что Дзюба наряду с Сердаром Азмуном возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, на их счету по 11 голов.
Источник: официальный ютуб-канал сборной России
Дзюба: Джика мог бы стать моделью, он бородато-брутальный. И Кудряшов – губастик
Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал, кто из футболистов национальной команды мог бы стать моделью.
Фото: ФК "Зенит"
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