Дзюба — о своем возвращении в сборную России: это решать не каким-то людям, хейтерам

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал возвращение в сборную России.
Фото: Getty Images
— Игрок обоймы, у нас нет такого, что игрок основы и.т.д. Игрок обоймы, а там посмотрим, буду играть, если достоин или нет. Вот и все. Я просто не понимаю, откуда берется хейт. Кого вызывать, кого не вызывать. Это решать не каким-то людям определенным, хейтерам и.т.д. Они всегда что-то говорят, у них этот не тот, тот не тот. У нас люди не умеют ценить людей. Вот и всё, — цитирует Дзюбу "СЭ".

Напомним, 32-летний Дзюба вызван в сборную России на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Мальты, Словакии и Словении. Все матчи пройдут в марте. Дзюба не вызывался в сборную на последний сбор из-за слитого видео с его участием, после которого его лишили капитанской повязки в "Зените", а в сборной России решили не приглашать на ноябрьский сбор.

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Теги: Зенит Дзюба Сборная России
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