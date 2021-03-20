Головин присоединится к сборной благодаря тому, что РФС договорился со всеми заинтересованными сторонами. Александр будет соблюдать специальный протокол и вернется во Францию на частном самолете, что поможет ему избежать карантина.
Ожидалось, что Головин не сможет поучаствовать в домашнем матче сборной России со Словенией в рамках отбора на ЧМ-2022. Ранее Лига 1 установила правило: если игроки французских команд будут играть за сборные за пределами Евросоюза, по прибытии во Францию они будут должны находиться на карантине, срок которого может составить пять и более дней.
Отметим, что 24 марта сборная России сыграет с Мальтой в гостях. 27 марта команда Станислава Черчесова встретится со Словенией дома. Затем она проведет выездной матч со Словакией 30 марта. Все игры пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.
Источник: Чемпионат
Источник: Головин вскоре присоединится к сборной России и сможет сыграть против Словении
Хавбек "Монако" Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет принять участие в матче со Словенией.
Фото: Reuters
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