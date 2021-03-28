Красивый обводящий удар турецкого полузащитника Туфана приговорил сборную Норвегии (видео)

В отборочном матче ЧМ-2022 сборная Норвегии уступила на нейтральном поле сборной Турции со счетом 0:3.

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В матче европейского квалификационного турнира к Чемпионату мира 2022 года в Катаре между сборными Норвегии и Турции, который прошел на нейтральном поле в испанской Малаге, победу со счетом 3:0 одержали турецкие футболисты, номинально игравшие в гостях. Дублем отметился полузащитник Озан Туфан, еще один мяч в составе победителей забил защитник Чаглар Сёюнджю.

Сборная Турции после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы G вместе со сборной Черногории, у обеих команд по 6 очков. Норвегия и Нидерланды набрали по 3 очка.

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Теги: Сборная Норвегии Сборная Турции Туфан
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