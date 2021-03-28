Галактионов прокомментировал игру Маслова в матче с Францией

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о двух пенальти, назначенных за фолы защитника Павла Маслова, в матче 2-го тура группового этапа Евро-2021 с командой Франции (0:2).

Фото: Getty Images
"Пока не пересматривали моменты с пенальти. В первом, наверное, фол был, во втором – была ли рука отставлена, было ли это целенаправленно – не знаю. Судья принял решение, его бессмысленно обсуждать.

Уже быстро поговорил с Масловым, он очень расстроен. Команда его поддерживает, я тоже. Самое простое для СМИ и болельщиков – бросить всё на молодого игрока. Но мы так можем его психологически убить и закопать. Наоборот, надо поддержать его в этой ситуации, чтобы дальше старался не допускать таких ошибок", - приводит слова Галактионова "Чемпионат".

Напомним, что защитник сборной России до 21 года Павел Маслов на 15-й минуте матча со сверстниками из Франции сбил игрока команды соперника в собственной штрафной, после чего главный арбитр встречи Куадра Фернандес указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти уверенно реализовал французский нападающий Одсонн Эдуар.

Спустя 9 минут сборная Франции вновь получила возможность пробить с "точки". Мяч попал в отставленную руку все того же Маслова, который находился внутри своей штрафной. Нанитамо Иконе забил с пенальти и установил окончательный счет поединка.

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Теги: Маслов Галактионов Молодежная сборная России
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