— Что касается игры молодежной сборной России на чемпионате Европы, могу сказать, что команда у нас неплохая, но игра не сбалансирована. На мой взгляд, не хватило силы воли, особенно в игре с Данией. А вообще, игра первой и молодежной сборных отражает состояние футбола в целом в нашей стране, — цитирует Степашина Sport24.
Вчера молодежная сборная России проиграла сверстникам из Дании (0:3) и не смогла пробиться в финальный раунд молодежного чемпионата Европы 2021 года.
Взрослая сборная России на отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года провела три матча. В первом была обыграна Мальта (3:1), затем Словения (2:1), а в последней игре подопечные Станислава Черчесова проиграли Словакии (1:2).
Степашин: игра первой и молодежной сборных отражает состояние футбола в целом в нашей стране
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал выступления основной и молодежной сборных России.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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